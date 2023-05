Chorkonzert bei „Acht Brücken“ in Köln Eine klingende Männergrippe

Es geht ihnen furchtbar schlecht. Nur Nacht und Traum, Trugbild und Tod können sie noch trösten, die mehr als 100 jungen und alten Sänger, die am Sonntagabend auf der Bühne der Kölner Philharmonie stehen. Sie selbst sind die Protagonisten einer Choroper über Einsamkeit: „Chronicles of Loneliness“, ein Kompositionsauftrag des Festivals „Acht Brücken“ an die italienische Komponistin Lucia Ronchetti.