Bonner KunstRasen-Konzerte gestartet So war das Konzert von The National

So tanzbar wie die heißen Riffs der Bonner Bläser-Combo Querbeat, die am vergangenen Wochenende die Rheinaue in eine Party-Zone verwandelten, kommt die Musik der US-Band The National nicht herüber. Bei dem Quintett um den charismatischen Frontmann Matt Berninger, mit dessen Auftritt am Donnerstagabend die Saison der KunstRasen-Konzerte eine erstklassige Eröffnung erlebte, sind die Temperaturregler trotz sommerlich schwülen Wetters deutlich niedriger eingestellt.