Festjahr „Jüdisches Leben“ : WDR und NDR übertragen Chansongottesdienst aus Bonn

Am Sonntag findet in der Bonner Lutherkirche ein Chansongottesdienst unter dem Motto „Bei mir bist du schön“ statt. Er wird live auf den Radiosendern WDR 5 und NDR Info übertragen. Foto: Volker Lannert

Bonn Die Radiosender WDR5 und NDR Info übertragen am Sonntag einen Chansongottesdienst aus der Lutherkirche in Bonn. Anlass ist das Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“. Neben bekannten Liedern jüdischer Komponisten präsentiert die Bonner Schauspielerin Nina Goldberg Texte.



Aus Anlass des Festjahres „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ findet am Sonntag in der Bonner Lutherkirche ein Chansongottesdienst statt. Der Gottesdienst unter dem Motto „Bei mir bist du schön“ wird live auf den Radiosendern WDR 5 und NDR Info übertragen, wie der evangelische Kirchenkreis Bonn am Mittwoch ankündigte. Außerdem zeigt die Lutherkirche ihn als Livestream im Internet.

Die belgische Jazzsängerin Eva Buchmann, Klezmer-Musiker Georg Brinkmann und Lutherkirchen-Kantor Marc Jaquet spielen den Angaben zufolge bekannte Lieder jüdischer Komponisten aus den 1920er und 30er-Jahren. Die Bonner Schauspielerin und Sprecherin Nina Goldberg liest Texte, weitere Mitwirkenden sind der evangelische Pfarrer Joachim Gerhardt und die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Bonn, Margaret Traub.

Mehr als 1000 Veranstaltungen zu Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“

Der Gottesdienst begebe sich unter anderem auf die Spuren des jüdischen Witzes als Ausdruck einer unverdrossenen Kraft zum Leben, auch zum Überleben in beklemmenden Zeiten, hieß es. Das Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ erinnert an die erste Erwähnung einer jüdischen Gemeinde in Europa nördlich der Alpen vor 1700 Jahren im Jahr 321 in Köln. Bundesweit sind mehr als 1000 Veranstaltungen zum Jubiläum geplant.

