Objekte von Maja Majer-Wallat : Fliegender Mohn

Sie hat sich einen weiten Horizont gegönnt: Die Bonnerin Maja Majer-Wallat mit einem ihrer Mohn-Mobiles in der Kölner Galerie Werner Klein. Foto: Klein

Bonn Die Bonner Bildhauerin und langjährige Pressefrau der Bundeskunsthalle, Maja Majer-Wallat, präsentiert sich mit „Balance & System“ in der Kölner Galerie Werner Klein: Fragile Objekte schweben als Mobiles im Raum

1991 bis 2013 lotste Maja Majer-Wallat durchaus kreativ Journalisten durch das Programm der Bundeskunsthalle. Jetzt hat die Kunst sie wieder, wie eine Ausstellung in der Kölner Galerie Werner Klein zeigt: „Balance & System“ ist eine gleichsam schwerelose, sehr poetische Schau, die aus flüchtigen Momenten, Mohnkapseln und langen Sielen besteht, die wie Mobiles von der Decke hängen.

Fundstücke aus der Bretagne

Am Anfang dieser Phase stand die Faszination für die Mohnblüten, die sie in Finistère in der Bretagne sah. Schlafmohnblüten haben nicht nur wunderbare Farben, sie haben auch einen Stempel, der die Kapsel für die Samen schließt. Die Bonnerin Majer-Wallat nahm den Stempel wörtlich und druckte damit. Ein nächster Schritt kam mit dem Fund vertrockneter Blütenstiele.