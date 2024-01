Opernpremiere in Bonn „Flight“ zeigt Gestrandete in der Wartehalle zum Glück

Eine gewisse Doppeldeutigkeit steckt schon darin, wenn der britische Komponist seine 1998 für Glyndebourne geschriebene Flughafen-Oper „Flight“ nannte. Das Wort steht einerseits für Flug, kann aber auf der anderen Seite auch Flucht meinen. Tatsächlich ließ sich Dove vom Schicksal des iranischen Flüchtlings Mehran Karimi Nasseri inspirieren, der bis 2007 ganze 18 Jahre ohne Papiere auf dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle lebte. In seiner Oper ist der namenlose „Flüchtling“ jedoch keineswegs der einzige Mensch, der vor etwas davonläuft. Fast alle der an diesem Ort für eine stürmische Nacht gestrandeten Passagiere begehen ihre kleinen, persönlichen Fluchten aus ihrem festgefahrenen Leben. Das verleiht Doves „Flight“ ein hohes Potenzial als Ensemblestück, was Regisseurin Adriana Altaras und ihre zehn Darstellerinnen und Darsteller in der Bonner Neuinszenierung mit ansteckender Spielfreude auskosten. Das Premierenpublikum am Sonntagabend gab sich sehr begeistert.