Symposium in der Bundeskunsthalle Bonn Fragen zur Postmoderne

Aus einer der Subkulturen der postmodernen Ära berichten Sophie Parkins, Derek Ridgers, John Maybury und Nigel Coates, die in London 1979/80 zu den „Blitz Kids“ gehörten. Man traf sich dienstags in einem kleinen Club in Covent Garden, dem „Blitz Club“, um der tristen und dreckigen Londoner Wirklichkeit Stil und Glamour entgegen zu setzen. Fantasievolle Verkleidung war ein Muss und galt als Ticket der Zugehörigkeit. Boy George und Spandau Ballet gehörten zu dieser elitären Szene, die sich aus den beiden Kunsthochschulen, die in der Nähe des Clubs lagen, speiste. Die wunderbaren Fotos von Derek Ridgers aus dem „Blitz Club“, die aktuell in der Ausstellung zu sehen sind, vermitteln eine Atmosphäre zwischen Rocky Horror Picture Show und Cabaret.