Gürzenich-Orchester Köln : François-Xavier Roth stellt neue Saison 2022/2023 vor

François-Xavier Roth leitet das Gürzenich Orchester Köln in der Kölner Philharmonie. (Archivfoto) Foto: Thomas Brill

Köln Gürzenich-Chef François-Xavier Roth stellt die neue Saison 2022/2023 vor. Der Bruckner-Zyklus wird fortgesetzt. Altbekannte und neue Gastdirigenten bringen Farbe ins Programm.

Die größte Herausforderung für die Kultur wird in den kommenden Monaten darin bestehen, das Publikum nach dem greifbaren Ende der Corona-Maßnahmen wieder zurück in die Theater und in die Konzertsäle zu holen. Da geht es dem durch hohe Vor-Corona-Auslastungszahlen verwöhnten Kölner Gürzenich-Orchester nicht anders als den meisten anderen Anbietern im Kultursektor. Das Rezept des Orchesters: „Immer etwas zu erfinden, das ist unser Ziel.“

„Da braucht man gute Stimmen“

So formulierte es François-Xavier Roth, seit 2015 Gürzenich-Kapellmeister und Generalmusikdirektor der Stadt Köln, bei der Vorstellung der nächsten Saison. Man wolle nicht nur für das Publikum Musik machen, sondern auch mit dem Publikum. Deshalb wird es erstmals einen Bürgerchor geben. Mit ihm will Roth zur Saisoneröffnung am 28. August die neunte Sinfonie von Ludwig van Beethoven zur Aufführung bringen. „Da braucht man gute Stimmen“, sagt Programmplaner Patrick Hahn. „Das werden bis zu 180 Sängerinnen und Sänger sein.“

François-Xavier Roth erläutert seine Programme. Foto: Thomas Brill

Neben weiteren Projekten mit Bürgerbeteiligung soll natürlich auch der gewohnte Konzertbetrieb Fahrt aufnehmen. Mit spannenden Programmen und Künstlern, mit roten Fäden und überraschenden Momenten. Ein roter Faden ist zum Beispiel die Fortsetzung der Bruckner-Reihe, die bis zum 200. Geburtstag des Komponisten im Jahr 2024 inklusive begleitendem CD-Zyklus mit sämtlichen Sinfonien des Linzer Meisters vollendet werden soll.

Wie immer kombiniert Roth Bruckners sinfonische Werke mit neuer Musik. Am 11./12./13. September ist zum Beispiel Bruckners Sinfonie Nr. 3 in Verbindung mit der Uraufführung von Miroslav Srnkas „Standstill“ für Cembalo und Orchester zu hören, das eigens beim Komponisten in Auftrag gegeben wurde. Solist ist der iranische Cembalist Mahan Esfahani, der als Artist in Residence gleich in mehreren Gürzenich-Konzerten zu erleben sein wird.

Schumanns Paradies

Ein anderer Schwerpunkt in der Arbeit des Gürzenich-Orchesters betrifft den Komponisten Robert Schumann. Der CD-Zyklus wird mit den Sinfonien Nr. 2 und 3 fortgesetzt, während im Konzertsaal das Oratorium „Das Paradies und die Peri“ (15./16./17.1.2023) gegeben wird.