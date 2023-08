Neue Filmbühne Filmtage bringen französisches Kino nach Bonn

Der Romanautor Stéphane Belcourt kehrt nach über dreißig Jahren zum ersten Mal in seine Heimatstadt zurück. Nach einer Trennung hofft er dort, seine Schreibblockade zu lösen. Eine Begegnung versetzt Belcourt zurück in seine Vergangenheit: In seinem Hotel trifft er den Sohn von Thomas Andrieu, in den er sich mit 17 Jahren verliebte. Die beiden mussten ihre Beziehung jedoch geheim halten. „Hör auf zu lügen“ basiert auf einem Roman von Philippe Besson. In den Hauptrollen sind Guillaume De Tonquédec und Victor Belmondo zu sehen.