Premiere am Theater Bonn „Frauen vor Flusslandschaft“ zeigt keinen klassischen Böll

Männer sind an diesem Abend zu keiner einzigen Sekunde zu sehen. Und dennoch sind sie omnipräsent. Eine gesichtslose Bedrohung, die jedes Wort, jeden Schritt der fünf Frauen auf der Bühne überwacht. Die Wahrheit über ihre Vergangenheit, über ihre Verbrechen und politischen Abgründe, wollen diese Männer möglichst vertuschen. Wer zu viel gehört und gesehen hat, verbringt sein Leben fortan hinter einer massiven Stahlwand. In einem farblosen Luxus­sanatorium, in dem Erinnerungen korrigiert werden sollen.