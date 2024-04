Programm führte hoch in den Norden So war das siebte Freitagskonzert in der Bonner Oper

Hoch in den Norden führte das Programm beim 7. Freitagskonzert des Beethoven Orchesters Bonn in der Oper und ganz im Norden fing man an: mit dem Cantus Arcticus von Einojuhani Rautavaara. Der finnische Komponist widmet sich in seinem dreisätzigen Werk der arktischen Vogelwelt, die in Form von zugespielten Tonbandaufnahmen zur Geltung kommt. Der Orchesterpart, mit dem die Vogelgesänge verwoben werden, spannt einen weiten stilistischen Bogen von impressionistischen Wohlfühlklängen über herbe Klangmixturen bis hin zu fast aleatorisch wirkenden Aktionen. Zusammen mit den Vogelstimmen ergibt sich ein faszinierendes Bild, das die Weite und Schönheit dieser Landschaft spiegelt. Jemand, der dies aus eigener Erfahrung kennen dürfte, stand am Pult des Beethoven Orchesters: Rune Bergmann. Der norwegische Dirigent bekleidet mehrere internationale Spitzenpositionen und setzte bei seinem Bonner Gastspiel ganz auf die nordische Karte. Das erwies sich als voller Erfolg, Rautavaaras Hommage an die Arktis bot jedenfalls von hymnischem Pathos bis hin zu verschwebenden, sphärischen Klängen zahlreiche, vom Beethoven Orchester sehr nuancenreich ungesetzte Facetten.