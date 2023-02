Satirischer Aschermittwoch : Fritz Litzmann und Hermann Schwaderlappen wieder vereint

Gesangseinlage mit Norbert Alich (l.) und Rainer Pause beim Politischen Aschermittwoch. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn

Die Stichwortkaskaden, die zur Eröffnung des politischen Aschermittwochs im Pantheon zur Musik von Billy Joels „We Didn’t Start The Fire“ in rasantem Tempo auf das Publikum im ausverkauften Saal niederprasselten, waren dazu angetan, es sogleich in tiefste Depression fallen zu lassen: Putins Angriffskrieg, Corona, Klimawandel, Fußball-WM in Katar sind da nur ein paar zufällig ausgewählte Beispiele in der Reihe aktueller Ereignisse. Glücklicherweise standen in ihren abgetragenen schwarzen Fräcken die Herren Fritz Litzmann (Rainer Pause) und Hermann Schwaderlappen (Norbert Alich) hinter den Mikrofonen, die noch aus jeder Katastrophe humoristische Funken schlagen. Und das umso mehr, als sie nach Alichs krankheitsbedingtem Ausfall endlich wieder als Duo vereint auf der Bühne standen, um ihre herrlichen Wortgefechte auszutragen. „Bonn haben wir ausgeklammert“, fiel Litzmann im Anschluss an den Song, der bei ihnen „Das geht uns auf die Eier“ heißt, ein und kam dann sehr schnell auf die Beethovenhalle zu sprechen. Sein Vorschlag: Die ewige Baustelle in ein LNG-Terminal zu verwandeln. „Dann wär das Ding in vier Monaten fertig.“

Mit seinem Heimspiel-Auftritt legte das Duo die Latte ziemlich hoch für die folgenden drei Künstler HG. Butzko, Wilfried Schmickler und René Sydow. Letzterer konnte sich mit seinen 42 Jahren als der junge Wilde unter den alten Hasen präsentieren, wobei ihm das geschliffene Wort und brillant gesetzte Pointen die wichtigsten Werkzeuge sind. „Seit zehn Jahren gehe ich auf die Bühne und beleidige Menschen, was seltsamerweise als Satire missverstanden wird“, schob er voraus, legte dann feinstes politisches Kabarett nach, das Kanzler Olaf Scholz ebenso wenig schonte wie die „Gas-Shopping Queen aus Qatar“ Robert Habeck.

Mischung aus Corona-Lockdown-Weltschmerz und gesellschaftspolitischen Beobachtungen

Auch HG. Butzko aus Gelsenkirchen ist ein kritischer Geist, der sich Politik vornimmt. Und auch die Presse. Wenn man sich mal vor Augen führe, so der Kabarettist, was allein über ihn in 25 Jahren in der deutschen Presse an Halb- und Unwahrheiten verbreitet worden sei, lasse das am Präzisionsgehalt anderer Informationen Zweifel aufkommen. Lügenpresse sagte er zwar nicht, aber er kam dann doch zu einer inhaltlich vergleichbaren Bewertung des Berufsstandes: „So lange in Deutschland Pflaumen als Journalisten arbeiten dürfen, ist das für mich nicht Journalis-, sondern Pflaumenmus.“ Zu behaupten, dass seine politischen Pointen sämtliche ohne Zuhilfenahme von „Pflaumenmus“ entstanden seien und gänzlich auf eigener Recherche beruhten, ging er dann aber doch nicht.