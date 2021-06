Jazzfest in Bonn : Fünf Nachwuchs-Jazzer treten beim JazzBeet an

Bonn Fünf junge Trios treten als Finalisten im Wettbewerb „JazzBeet“ des Jazzfests Bonn an diesem Samstag an. Ein Beitrag zum Beethoven-Jubiläumsjahr.

Der bereits für 2020 geplante und von der Beethoven-Jubiläumsgesellschaft geförderte Wettbewerb richtet sich an junge Trios. Die sollten ein rund 40-minütiges Programm in petto haben mit mindestens einem Stück, das sich mit Beethoven befasst.

Jazzpianistin Julia Hülsmann in der Jury

Im Sommer 2019 war die Ausschreibung. Im Februar 2020 nominierte die Jury, bestehend aus Julia Hülsmann (Jazzpianistin), Roger Hanschel (Saxofonist) und Ulrich Stock (Journalist, „Die Zeit“), gemeinsam mit dem Projektbüro des Jazzfests Bonn sechs Finalisten, die um den Hauptpreis von 5000 Euro plus Auftritt beim Jazzfest und gestaffelte weitere Preise ringen. Johanna Summer aus Plauen ist abgesprungen, fünf Trios bleiben. Zwei davon werden ihren Beitrag am Donnerstag einspielen. Drei Ensembles streamen ihre Stücke am Samstag live. Alle Wettbewerbsprogramme laufen im großen Saal des Post Towers zusammen, wo die Jury unter Konzertbedingungen ihr Urteil fällt. „Beim Test habe ich die Ohren angelegt, es war toll wie ein Livekonzert“, sagt Materna, „eine schöne Entdeckungsreise“.

Überraschung aus Ungarn

Zwischen Pop und Experimentell

Der in der Schweiz lebende französische Pianist Matthieu Mazué übernimmt mit seinem Trio einen eher experimentellen Part. Besetzt mit Piano, Kontrabass und Schlagzeug, übt sich das hervorragende Ensemble lustvoll und gekonnt in der Dekonstruktion eigener Kompositionen. Wenn die Musik kollabiert: „Data Are About To Collapse“, ein tolles, 2020 im Berner Sonarraum eingespieltes Stück, führt vor, wie aufregend das sein kann (siehe Youtube).