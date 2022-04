„Klassik in der Scheune“ : Für Wolfram Lehnert ist das Orchester nicht genug

„Klassik in der Scheune“

Bonn Seit 30 Jahren auf Entdeckungsreise: Wolfram Lehnert und sein Ensemble van Beethoven bieten in der Reihe „Klassik in der Scheune“ verlässlich ungewöhnliche Programme. Dabei präsentieren sie häufig unbekannte musikalische Kostbarkeiten.

Die Pilgertour zum Kloster Heisterbach kann für musikbegeisterte Menschen auch schon mal zu einer Entdeckungsreise werden – wenn sie in der Zehntscheune eines der Konzerte des Geigers Wolfram Lehnert und seines Ensembles van Beethoven besuchen. Die Programme seiner Reihe „Klassik in der Scheune“ sind verlässlich ungewöhnlich, bieten häufig unbekannte Kostbarkeiten und reichen von der Musik der Zeitgenossen Beethovens bis zum klassisch angehauchten Jazz. Musikalisches Rückgrat ist das Ensemble van Beethoven, das Lehnert vor genau 30 Jahren in Bonn gründete.