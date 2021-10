Tanztheater „Into the fields“ : Fulminanter Auftakt

Die italienische Produktion „Harleking“ eröffnet im Theater im Ballsaal das Tanzfestival „Into the fields“. Der Bezug auf den Schelm der Commedia dell’Arte ist doppelbödig: Das Lachen bleibt mitunter im Halse stecken.

Aus der Schwärze dringt entrücktes Kichern und Glucksen, anfangs noch recht sympathisch, dann zunehmend zwanghaft und fast hysterisch. Das Kichern gleitet in ein gluckerndes, plätscherndes Wassergeräusch über. Auf dem weißen Tanzboden krümmt und schüttelt sich das italienische Tanzduo Ginevra Panzetti und Enrico Ticconi vor ekstatischem Vergnügen. Die Produktion „Harleking“ eröffnete am Sonntagabend im Theater im Ballsaal die neunte Ausgabe des internationalen Tanzfestivals „Into the fields“, kuratiert von Rafaële Giovanola (Cocoondance) und Karel Vanek (Tanzwerke Vanek Preuß). Bis zum 29. Oktober stehen elf weitere Aufführungen im Endenicher Ballsaal und in der Beueler Brotfabrik an.