Die neue Saison des Beethoven Orchesters : Furchtlos zurück auf die Bühne

Bonn Dirk Kaftan stellt in der Bundeskunsthalle die Konzerte und Reihen für 2021/2022 vor. Die Coronakrise will man hinter sich lassen.

Nach den ersten Lockerungen der Corona-Maßnahmen im Sommer vergangenen Jahres sprach Bonns Generalmusikdirektor Dirk Kaftan noch davon, dass die damals eher zaghafte Rückkehr auf die Konzertbühne wie „neu Laufen lernen“ sei. Um wenige Wochen später wieder in einen neuen Lockdown zu stolpern. Von der Furcht, dass sich so etwas wiederholen könnte, ist derzeit beim Orchester wenig zu spüren. Es herrscht Aufbruchstimmung, und in die neue Saison gehen sie mit festen Schritten.

Insgesamt bietet das Beethoven Orchester in der kommenden Saison mehr als 70 Konzerte an, die auf acht Reihen inklusive einer eigenen Serie mit Kammerkonzerten im Beethoven-Haus, sowie Sonderkonzerte und das Angebot für Familien, Kinder und Jugendliche „b-jung“ verteilt werden. Wiederbelebt wird die Kultspielstätte Basecamp. Auch beim Karneval will das Orchester wieder mit einem Sonderkonzert mitmischen. Neu sind die Kooperationen mit der Bundeskunsthalle und dem durch Intendantin Eva Kraus vermittelten Aktionskünstler Ari Benjamin Meyers. Er kommt als Artist in Residence nach Bonn, um sich künstlerisch mit dem Thema „Das Orchester der Zukunft“ auseinanderzusetzen. Eine komplette Übersicht findet sich in der 160-seitigen Saisonbroschüre sowie im Internet unter www.beethoven-orchester.de ht

Neues und Aufgeschobenes

Insgesamt ist das Programm für die kommende Saison eine Mischung aus neuen Projekten und solchen, die wegen der Pandemie aufgeschoben werden mussten. Zum Beispiel die Uraufführung des Violakonzertes, das vom Beethoven Orchester bei Gabriel Prokoiev in Auftrag gegeben wurde und nun beim Freitagskonzert am 16. Januar erklingen wird. „Das, was wir im vergangenen Jahr erlebt haben, hat uns doch sehr befügelt für das, was wir jetzt vorhaben“, sagte Kaftan. Auch dass sie in dieser Zeit zum UN-Klimabotschafter ernannt wurden, schlägt sich durchaus in den Programmen nieder. „Die Nachhaltigkeitsziele der UN sind so etwas wie unser Wasserzeichen“, sagte Kaftan. Sie wollen das Schlagwort mit Leben füllen, ohne freilich die Freiheit der Kunst damit einzuengen. „Das ist eine Gratwanderung“, ist sich Kaftan bewusst. Ein gutes Beispiel dafür ist das Freitagskonzert „Überdimensional“ am 10. Juni nächsten Jahres, bei dem die Musik von Richard Strauss’ „Alpensinfonie“ ein akustisches Bergpanorama entfalten wird. Vorweg erklingt dann noch Georg Friedrich Haas’ Concerto grosso für vier Alphörner und Orchester. Strauss’ Monumentalwerk wird dann auch zum Anlass genommen, im Rahmen der Reihe „Im Spiegel“ den Bergsteiger und Umweltaktivisten Reinhold Messner einzuladen und darüber zu sprechen, wie es um die in der „Alpensinfonie“ beschriebene Bergwelt heute steht. Die insgesamt vier „Im Spiegel“-Sonntagsmatineen reflektieren die Programme der Freitagskonzerte und sind wie diese im Opernhaus zu erleben.