Lesung mit Katja Eichinger im Schauspielhaus Bonn : Furchtlos zwischen Querdenkern und Platon

Sie waren ein prominentes Paar der Kulturszene: Filmproduzent Bernd Eichinger und seine Frau Katja im Februar 2010 in München. Foto: picture alliance / dpa/Tobias Hase

Bonn Katja Eichinger liest im Bonner Schauspielhaus aus ihrer Essay-Sammlung „Liebe und andere Neurosen“. Das ist leider nicht die reine Freude.



Von Hagen Haas

Elektrisierende Essays. Das ist nicht nur eine knackige Alliteration, die sich die Marketing-Abteilung der Aufbau Verlage überlegt hat, sondern auch noch ein ziemlich großes Versprechen. Gleich zehn Stück an der Zahl sind es, die in Katja Eichingers neuem Buch „Liebe und andere Neurosen“ versammelt sind. Den Titel umweht unweigerlich ein Hauch von Boulevardtheater, und erschienen ist der Band im Blumenbar-Verlag mit dem kuscheligen Handschrift-Logo, der seit 2012 Teil der Aufbau Verlage ist. Vor zwei Jahren war ebendort bereits „Mode und andere Neurosen“ von Katja Eichinger veröffentlicht worden – man setzt in Sachen Titelgebung offenkundig auf den Déjà-vu-Effekt.

Auf Einladung von Barbara Ter-Nedden (Parkbuchhandlung) ist die Autorin, Witwe des 2011 verstorbenen Filmproduzenten Bernd Eichinger, ins Foyer des Bonner Schauspielhauses gekommen, um ihr neues Werk vorzustellen. Die Dame ist bestens gelaunt und berichtet eingangs von der Hörbuch-Produktion ihrer beiden „Neurosen“-Veröffentlichungen: „Nichts löst mehr eine Neurose aus, als täglich 90 Seiten seiner eigenen Werke in einem Mini-Kabuff in ein Mikrofon zu sprechen. Danach war ich ein psychisches Wrack.“

Erinnerungen an die Kindheit

In ihrem aktuellen Buch tauchen viele Erinnerungen an ihre Kindheit im osthessischen Niederaula auf, dicht an der Grenze zur damaligen DDR („der heißeste Ort des Kalten Krieges“). „Meine Familie kommt immer wieder vor“, sagt Eichinger. „Bei uns wurde viel erzählt, und ich habe das lange Zeit für bare Münze genommen. Bis ich irgendwann merkte, dass jeder seine eigene Wahrheit erzählte.“