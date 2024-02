GA Krimi-Kritik: Der Tatort aus Dortmund Der Rahmen ist schöner als das Bild

Tschö, Pawlak. Es will nicht wirklich schade werden – und das, obwohl Rick Okon in immerhin 13 Tatort-Filmen alles gegeben hat, um die Rolle, die ihm gegeben wurde, mit Leben zu füllen. Aber in Dortmund regiert Faber – noch rigider, seit Bönisch (Anna Schudt) nicht mehr da ist.