Jubiläum in Kölner Philharmonie Gänsehautmoment mit Anne-Sophie Mutter

Dienstag, 23. September 1986, 20 Uhr. Erstmals lädt die Westdeutsche Konzertdirektion (WDK) in die neu eröffnete Kölner Philharmonie ein (statt wie zuvor in den Gürzenich) – und bleibt ihrem Ruf treu, die Spitzenstars der Klassik in die Domstadt zu holen. Auf der Bühne ein Streichtrio von Weltrang: Mstislaw Rostropowitsch (Violoncello), Bruno Giuranna (Viola) und – Anne-Sophie Mutter an der Violine. Jetzt war die Geigerin wieder da, und mit ihr langbewährte Partner: das Pittsburgh Symphony Orchestra unter Leitung von Manfred Honeck und Felix Mendelssohn-Bartholdys Konzert in e-moll.