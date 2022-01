Galerie Clement : Ausstellung „Vier“ zeigt spannendes Quartett in Bonn

Bonn Der Titel klingt lapidar: „Vier“. Dabei präsentiert die Bonner Galerie Clement mit dieser Ausstellung ein spannendes Quartett.

„Vier“ lautet lapidar der Titel einer außergewöhnlichen Ausstellung in der Bonner Galerie Clement. Vier bedeutet hier zwei und zwei, wobei es komplizierter wird: zwei Frauen, zwei Männer, zwei Ehepaare, zwei enge Freundschaften, vier Künstler-Individuen. Renate Köhler (63) und Peter Tollens (67) haben sich in den 1970ern beim Studium bei Stefan Wewerka in Köln getroffen. Susanne Humrich (63) und Michael Toenges (69) begegneten einander etwa gleichzeitig in der Fachhochschule für Gestaltung in Krefeld. Erstmals seit 40 Jahren stellen die Ehepaare gemeinsam aus, die beiden Männer haben sich wiederholt gemeinsam präsentiert. Tollens’ abstrakt anmutende Landschaftsbilder etwa entstehen im Atelier nach Skizzen, die er auf ausgedehnten Wanderungen, oft begleitet von Toenges, macht. Wann immer der eine eine Krise hat, erzählt Gisela Clement, ist der andere zur Stelle. Man spürt förmlich die Geistesverwandtschaft von Tollens und Toenges.