Eigenschaften von Gewebtem : Galerie Gisela Clement zeigt Werke von Michelle Grabner

Bonn Unter dem Titel „Woven Roving“, das ein Gewebe aus Fasersträngen bezeichnet, geht es in der Ausstellung vor allem um die Frage der Eigenschaften von Gewebtem. Die Antwort bieten die Künsterlin Michelle Grabner und ihre Schüler.

Grabner, 1962 in Wisconsin geboren, hat Malerei und Zeichnung studiert, einen Abschluss in Kunstgeschichte gemacht. Sie ist Professorin am Art Institute of Chicago, arbeitet als Kritikerin, Autorin und kuratiert regelmäßig Ausstellungen. So auch in der Galerie Gisela Clement, in der sie derzeit neben ihrer eigenen Einzelausstellung auch den Projektraum mit Arbeiten ihrer Schüler bespielt.