20 Jahre „Quatsch keine Oper“ in Bonn : Gast im Tempel der Hochkultur

Gerhard Polt (sitzend) und die Well-Brüder treten seit 40 Jahren gemeinsame auf. Gerne auch in Bonn. Foto: Thomas Kölsch

Von Axel Prahl bis Olaf Schubert: Das Programm der Jubiläumsspielzeit bringt alte Bekannte und neue Gesichter



Kleinkunst in der Oper, dem Tempel der Hochkultur? Comedy statt „Der Barbier von Sevilla“, Kabarett statt „Orpheus und Eurydike“? Vor 20 Jahren war ein derartiger Schritt undenkbar – bis Rita Baus in Bonn die Reihe „Quatsch keine Oper“ etablierte und damit auch Menschen anlockte, die den Bau am Boeselagerhof sonst nicht betreten hätten. Mittlerweile ist das Format aus der Bundesstadt nicht mehr wegzudenken, und so stehen in der Jubiläums-Saison 2022/2023 insgesamt 16 Veranstaltungen auf dem Plan, vom Vorzeige-Proll Atze Schröder bis zum Polit-Sezierer Hagen Rether, vom leichten Swing Ulrich Tukurs und seiner Rhythmus Boys bis zum klassisch geprägten Musikkabarett von Salut Classique, der Nachfolge-Formation von Salut Salon. Eine reizvolle Mischung. Wie immer.

Wise Guys mit einmaligem Gastspiel

Höhepunkte der Jubiläumsspielzeit Von Axel Prahl bis Tommy Engel 4. September, 19 Uhr: Axel Prahl und das Inselorchester 18. September, 19 Uhr: Hagen Rether 3. Oktober, 15 Uhr: Sari, Eddi, Clemens, Nils & Andrea – fünf ehemalige Wise Guys – und Tobi: Kein Comeback! 3. Oktober, 20 Uhr: Serdar Somuncu 17. Oktober, 20 Uhr, Garhard Polt & die Brüder Well 30. Oktober, 19 Uhr: Matthias Brandt & Jens Thomas 14. November, 20 Uhr: „Mann, Mann, Mann, Fraujahnke“ mit Fritz Eckenga, Herbert Knebel, Wilfried Schmickler und Gerburg Jahnke 19. Februar 2023, 20 Uhr: Dennis aus Hürth. 21. Februar 2023, 20 Uhr: Atze Schröder 5. März 2023, 20 Uhr: „Salut Classique“ 29. April 2023, 20 Uhr: Max Mutzke 23. Mai 2023, 20 Uhr: Olaf Schubert 6. Juni 2023, 20 Uhr: Anny Hartmann 18. Juni 2023, 20 Uhr: Tommy Engel & Band Infos im Netz: quatschkeineoper.de

Höhepunkte zu benennen erscheint angesichts der hohen Qualität des Programms kaum möglich. Allerdings ragen einige Veranstaltungen heraus, die im wahrsten Sinne des Wortes einmalig sein werden. Dazu gehört insbesondere die Show „Kein Comeback“ am 3. Oktober, bei dem fünf ehemalige Sänger der A-cappella-Gruppe Wise Guys zusammen mit einem Pianisten auftreten werden.

Was genau das Publikum erwarten kann, ist noch offen, Wise-Guys-Songs sind aber offenbar nicht geplant. „Auf jeden Fall findet das Zusammentreffen in dieser Form nur in Bonn statt“, betont Rita Baus. Gleiches gilt für die Konzerte von Max Mutzke, der im Rahmen von „Quatsch keine Oper“ immer wieder Überraschungsgäste einlädt. In den vergangenen Jahren hat er unter anderem Stefan Raab und Barbara Schöneberger auf die Bühne geholt, die nächsten beiden Ausgaben sind noch in dieser Spielzeit für den 18. Juni sowie in der kommenden für den 29. April 2023 geplant.

Matthias Brandt kommt mit E.T.A.-Hoffmann-Programm