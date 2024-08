Premiere im Contra-Kreis-Theater Gefeierte Uraufführung von „Primadonna“ in Bonn

So kann es gehen: Opernstar Dorothea Saalfeldt ist über ihren vielen Erfolgen auf den großen Bühnen der Welt das private Glück entgangen. Als Violetta in der „Traviata“ und Mimi in der „Bohème“ ist sie tausendfach triumphal gestorben, stellt sie fest – dabei hat sich aber selbst vergessen. Jetzt steht das Abschiedskonzert als Mozarts Königin der Nacht an: eine gewaltige Zäsur für Künstlerin und Frau. Als sei das nicht kompliziert genug, hat der Autor und Regisseur Klaus Wirbitzky im Contra-Kreis ein Netz aus Intrigen, Irrungen und Verwechslungen ausgeworfen, in dem sich die Diva wie eine von einem launischen Schicksal eingemauerte Sklavin (Aida!) fühlen muss.