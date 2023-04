Premiere im Kleinen Theater Geniestreich auf mehreren Ebenen

Liebling, mein Herz lässt dich grüßen…“ – wer da sofort an die legendären Comedian Harmonists denkt, liegt völlig richtig. Sie haben den Slowfox-Ohrwurm tatsächlich gesungen in der 1930 uraufgeführten Tonfilm-Operette „Die drei von der Tankstelle“. Die Ufa-Stars Lilian Harvey und Willy Fritsch interpretierten den Schlager in dem einstigen Kino-Hit als Traumduett. Aber wer erinnert sich noch an den Komponisten Werner Richard Heymann (1896 – 1961), der in den 1920er Jahren zahlreiche Stumm- und Tonfilm-Musiken schuf, 1926 zum Generalmusikdirektor der Ufa aufstieg und wegen seiner jüdischen Abstammung 1933 nach Paris und danach in die USA emigrierte? Ihm verdankt die Welt bis heute lebendige Lieder wie „Ein Freund, ein guter Freund“ oder „Das gibt’s nur einmal“.