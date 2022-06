Telekom Campus in Bonn-Beuel : Gewinnen Sie Karten für das Konzert von Leony und VIZE heute Abend

Das Konzert von Leony feat VIZE findet am heutigen Mittwoch, 15. Juni, am Telekom-Campus in Bonn-Beuel statt. Für das Konzert verlosen wir 12x2 Karten.

Seit Leony (bürgerlich: Leoni Burger) 2014 in der RTL-Show Rising Star teilgenommen und gewonnen hat, ist die Popsängerin in aller Munde. Am heutigen Mittwoch, 15. Juni, steht sie nun beim Telekom Open Air zusammen mit der deutschen Musikgruppe VIZE in Bonn-Beuel auf der Bühne. Für das Konzert, das um 20 Uhr beginnt, verlost der General-Anzeiger 12x2 Karten. Dazu müssen Sie uns lediglich eine Mail mit Ihrem Namen und Ihrer Anschrift und dem Betreff „Gewinnspiel Leony“ schicken. Einsendeschluss ist am Mittwoch, 15. Juni, um 15 Uhr. Das Konzert findet am Landgrabenweg 151 in Beuel statt.