19. Rolandseck-Festival in Bad Honnef und Bonn Diese Musik-Highlights erwartet das Publikum im Juni

In den insgesamt 24 Kammermusikwerken, die in den vier Festivalkonzerten im Bad Honnefer Kursaal (und im Kammermusiksaal des Beethoven-Hauses in Bonn als zweiter Spielstätte) erklingen, treten zahlreiche weitere prominente Musikerinnen und Musiker auf. Darunter die Pianistin Elena Bashkirova, das Michelangelo String Quartet, die Sopranistin Dorothea Röschmann, der Cellist Justus Grimm sowie Nachwuchskünstler der renommierten Kronberg Academy, wo Martin selbst seit 2013 unterrichtet. Letztere bereiten für das Abschlusskonzert am 28. Juni Arnold Schönbergs späte „Ode an Napoleon“ vor, die in Wahrheit eine Abrechnung mit Krieg und Nationalsozialismus ist. Dem Werk gegenübergestellt wird eine Aufführung der ursprünglich Napoleon Bonaparte gewidmeten Beethoven-Sinfonie Nr. 3 „Eroica“, die in einer Klavierquartett-Bearbeitung des aus Bonn stammenden Beethoven-Schülers und -Vertrauten Ferdinand Ries zu hören sein wird.