Maladée im Pantheon in Bonn : Glamour, Chaos und ein bisschen Chichi

Bonn Maladée vermischt Chanson und Comedy, und das kommt erstaunlich gut an, weil die Musical-Darstellerin und ausgebildete Tänzerin Susanne Hayo mitzureißen vermag. Dann funktioniert sogar manche wilde Improvisation.

Und zwar gründlich. Kein Lied kann sie beenden, immer kommt irgendetwas dazwischen. Mal klingelt ein Liebhaber mitten im unvergleichlichen „Ne me quitte pas“ Sturm und droht mit Suizid, dann wieder dreht sie selbst einfach durch oder – schlimmer noch – wacht auf und wird wieder zu Erika, der Netflix-versessenen Träumerin mit der Leidenschaft für Leberwurst. Angesichts dieses Chaos ist das Scheitern doch programmiert. Was musikalisch durchaus tragisch ist. Und zugleich überaus komisch.

Mal schnoddrig, mal extrovertiert

Hinter dem mehrschichtigen Aufbau dieses euphorischen Spiels im Spiel im Spannungsfeld von Chanson und Comedy verbirgt sich die Musical-Darstellerin und ausgebildete Tänzerin Susanne Hayo. Geschickt wechselt sie zwischen der schnodderigen Erika und der exaltierten Maladée hin und her, baut Spannung auf, setzt an und rudert sogleich wieder zurück, weil irgendetwas noch nicht perfekt ist. Schließlich kommt es bei so einer Inszenierung auf Details an. Natürlich muss Maladée eine Rose bekommen, am besten noch einen Mann dazu, und wenn das Publikum nicht von selbst auf diese Ideen kommt, sorgt Erika eben für die richtigen Impulse und die Accessoires, selbst wenn letztere improvisiert sind und Klobürsten als Blumenersatz herhalten müssen.