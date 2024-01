Weltpremiere in Bonn In neuer GOP-Show „Stylez!“ ist alles im Fluss

Bonn · In „Stylez!“ klingen Laserstrahlen und schweben Menschen in aufreizender Leichtigkeit: Die Weltpremiere im Bonner GOP Theater bringt Akrobatik und Breakdance mit berauschender Lichttechnik in Einklang.

19.01.2024 , 19:00 Uhr

Mit tänzerischer Leichtigkeit überzeugt nicht nur Poppin’Pain alias Pascal Kozuch in der neuen Show „Stylez!“. Foto: GOP

Von Elisabeth Einecke-Klövekorn

Stylez sind der neue urbane Style: eigenwillig und weltoffen, postmodern verspielt und technikaffin. Für die Show „Stylez! – Im Rausch der Bewegung“, die am Donnerstagabend im Bonner GOP-Theater ihre Welturaufführung feierte und dann von hier aus durch die anderen Häuser des Varieté-Unternehmens wandert, hat sich die künstlerische Leitung von GOP-Showconcept erstmals mit der renommierten DDC Entertainment Group im fränkischen Schweinfurt zusammengetan, die mit ihren Breakdance-Shows international für Aufsehen sorgt. Kreativsport trifft auf klassische Akrobatik, energiegeladener Hip-Hop auf poetische Fantasien und knallharter Rap auf zarte Romantik. Street Art Culture verbindet sich nahtlos mit ausgefeilter interaktiver Hightech-Magie.