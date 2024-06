Auftakt des Festivals Rolandseck „Pro Pace“ Große Kammermusik im Kursaal

Das Festival Rolandseck steht in seiner 19. Ausgabe ganz im Zeichen des Friedens. „Pro Pace“ lautet sein Motto, was die künstlerische Leiterin des Festivals, Mihaela Martin, beim Eröffnungskonzert im Bad Honnefer Kursaal gleich zu Beginn auf ihrer Guadagnini-Violine mit einer Komposition der diesjährigen Residenz-Künstlerin Lera Auerbach in Töne übersetzte. „Prayer“ heißt das inhaltlich auf den Holocaust Bezug nehmende, getragene Solostück der aus Russland stammenden und heute in den USA lebenden Universalkünstlerin. Im zweiten Programmpunkt betrat Auerbach selbst die Bühne, um drei engischsprachige Gedichte aus ihrer Feder zu rezitieren. Wobei ihr „Stabat Mater“-Poem, worin sie in zwölf Strophen eine Mutter zu ihrem toten Sohn sprechen lässt, am eindringlichsten war. Wer dachte da nicht an die vielen Söhne, deren Leben der russische Angriffskrieg auf die Ukraine schon gekostet hat?