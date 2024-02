Bonner Reihe "Quatsch keine Oper" Grusel-Lesung mit Matthias Brandt

Bei Stephen King verkörpert „Es“ das pure Böse, möchte man nächtliche Albträume vermeiden, empfiehlt sich die Lektüre des gleichnamigen Romanklassikers nicht unmittelbar vor dem Schlafengehen. „Es“ existiert seit Millionen von Jahren, in Kings im 20. Jahrhundert spielender Romanhandlung materialisiert „Es“ sich als Clown Pennywise. Wer weiß, vielleicht steckt „Es“ ja auch hinter dem angsteinflößenden, nicht greifbaren und unbegreiflichen Wesen, das dem Erzähler in Guy de Maupassants Novelle „Der Horla“ aus dem Jahr 1887 Tag für Tag, Stück für Stück und Seite um Seite ein bisschen mehr seines Verstandes raubt. Auf jeden Fall ist der Gruselklassiker eine perfekte Vorlage für das Duo Matthias Brandt und Jens Thomas, das seinem Publikum schon bei anderer Gelegenheit etwa mit dem Hitchcock-Programm „Psycho“ Schauer über den Rücken gejagt hatte. Nun also die Premiere des neuen Programms „Der Horla“ in der am Freitag komplett ausverkauften Vorstellung von Rita Baus‘ Reihe „Quatsch keine Oper“ in der Bonner Oper.