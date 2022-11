Oratorium in der Kreuzkirche Bonn : Händel im 21. Jahrhundert

Ensemble und Chor ergänzten sich bei „Israel in Egypt“ zu einem beeindruckenden Gesamterlebnis. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Das Oratorium „Israel in Egypt“ begeistert in der Bonner Kreuzkirche. Schließlich gelingt es Kirchenmusikdirektorin Karin Freist-Wissing, Händels Werk mit aktuellen Bezügen in die Moderne zu holen.