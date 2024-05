222 Jahre Hänneschen-Theater Wie ein Bonner eine Kölner Institution gründete

Und das, obwohl der Gründer der Puppenspiele gar kein Kölner war. 1772 in Bonn geboren, lernte der Schneidergeselle Johann Christoph Winters in seinen Wanderjahren in Flandern das Puppenspiel kennen. Um die Jahrhundertwende ließ er sich in Köln nieder, ehelichte die Tochter eines dort beheimateten Kaufmanns, zeugte drei Kinder und mühte sich, seine Familie mit ein paar Einnahmen aus dem Puppenspiel durch die Wintermonate zu bringen, wenn er in seinem Handwerk kaum arbeiten konnte. Es reichte gerade so zum Überleben.