Beethovenfest im Pantheon : Hania Rani spielt ihr Publikum in Trance

Die Pianstin Hania Rani am Klavier. Das E-Piano und den Flügel bediente sie auch. Foto: Ingo Firley

Bonn Nach dem Abschlusskonzert des Beethovenfestes ging es im Pantheon weiter: Hania Rani spielte ihr Publikum an den Tasteninstrumenten in Trance, und Alarm will Sound aus New York weckten es kurz vor Mitternacht wieder auf.