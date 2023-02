Bayern-Folk in Endenich : Harmonie präsentiert Neue Alpine Volxmusik

Bonn Die Harmonie in Endenich präsentiert am 3. März Neue Alpine Volxmusik. Zu sehen und hören sind Maxi Pongratz, Die Fexer und Heischneida.

Das X markiert den Schatz. Beziehungsweise das Neue, jenen Akzent der Weltoffenheit und der Progressivität, der aus der traditionellen bayrischen Volks- die innovative Volxmusik macht. Blaskapellen widmen sich Reggae, Rock und Hip-Hop, Mundart-Liedermacher nehmen sich aktueller Themen an und die Polka wird auf einmal wieder partytauglich. Die Harmonie hat diese Entwicklung schon länger im Blick und lud in der Vergangenheit immer wieder Bands aus der Szene nach Bonn ein – am 3. März steht nun der nächste Gipfel der „Neuen Alpinen Volxmusik“ an. Und der offenbart die gesamte Bandbreite dessen, was im Süden Deutschlands derzeit musikalisch passiert.