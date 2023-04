Vorbereitung für neue Dauerausstellung Haus der Geschichte in Bonn eröffnet neuen #Proberaum

Themen und Inhalte der vergangenen 30 Jahre am laufenden Band. So sieht die Installation im #Proberaum im Foyer des Hauses der Geschichte aus: Eine Art LED-Rutschbahn lässt einzelne Bilder vorbeitreiben, die man mittels eines Reglers und durch ein Rohrsystem mit einem entsprechenden Geräusch quasi aus dem Fluss saugen kann. Das ausgewählte Thema oder Ereignis, das aus dem Lebenshorizont eines eher jüngeren Publikums gegriffen ist, wie Ruth Rosenberger, Direktorin Digitale Dienste in der Stiftung Haus der Geschichte, erläutert, erscheint dann auf dem großen Monitor. Beispiel: „Befürwortest Du eine Laufzeitverlängerung der verbliebenen Atomkraftwerke?“ Es gibt mehrere Antwortmöglichkeiten und eine Auswertung, was andere Besucher entschieden haben. Einzelne Bilder und kurze Texte greifen das Thema noch einmal auf. Beim nächsten Bedienen des Reglers erscheint zum Beispiel ein Handy, nicht irgendeines, sondern das von Angela Merkel, das gerade Teil der aktuellen Wechselausstellung #DeutschlandDigital ist. Jetzt wird man gefragt, seit wann man ein Mobiltelefon nutzt. „Ist Rechtsextremismus aktuell eine Bedrohung für Deutschland?“ lautet eine dritte Frage.