Haze‘Evot im GA-Interview „Die Gewalt bricht uns das Herz“

Die Lunte brennt: Angesichts der zunehmend eskalierenden Lage im Nahen Osten wächst die Angst vor einem Krieg zwischen Israel und dem Iran, eine Sorge, die sich auch auf die Künstlerinnen und Künstler der Region auswirkt. Haze‘Evot, eine rein weibliche Rockband aus Tel Aviv, sprechen dies in ihren Konzerten immer wieder an. Am kommenden Montag, 12. August, spielt die Formation im Bla. Im Vorfeld sprach Thomas Kölsch mit Sängerin Yifat Balassiano.