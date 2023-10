Helen Verhoeven im Kunstmuseum Bonn MeToo auf dem Olymp

Eröffnung am Mittwoch im Kunstmuseum

Helen Verhoeven wurde als Tochter des Regisseurs Paul Verhoeven 1974 in Leiden, Niederlande, geboren. 1986 zog sie in die USA, besuchte das San Francisco Art Institute und die New York Academy of Art, studierte in den Niederlanden weiter. Sie lebt und arbeitet in Berlin.

Die Ausstellung im Kunstmuseum Bonn läuft bis 28. Januar 2024 und wird am Mittwoch, 25. Oktober, 19 Uhr, eröffnet. Do-So 11-18, Mi 11-21 Uhr. t.k