Kölner Sommerfestival Hier tanzen Männer in Tutus

Der Tanz der vier kleinen Schwäne aus Pjotr Iljitsch Tschaikowskis Schwanensee“ lässt das Herz eines jeden Ballett-Fans höherschlagen. Mit federnder Leichtigkeit trippelt da Hand in Hand bei gekreuzten Armen eine Vierergruppe von Tänzerinnen in munter wippenden Tutus zum hüpfenden Bassmotiv des Fagotts auf die Bühne. Doch was, wenn in dieser berühmten Szene plötzlich sichtlich durchtrainierte, muskulöse Männerkörper zu sehen sind? In Tutu und auf Spitzenschuhen? Bis zu Größe 47? Dann wird aus dem Klassiker die Parodie eines Klassikers und statt Rührung nimmt man im Publikum ein befreiendes Lachen wahr. Demnächst auch in der Kölner Philharmonie, wo sie beim Sommerfestival vom 16. bis zum 21. Juli gastieren.