Crossroads-Festival in Bonn High South begeistert in der Harmonie

Hippie-Botschaften und Blues-Melancholie prägen den zweiten Abend des Crossroads-Festivals, den der WDR Rockpalast derzeit in der Harmonie aufzeichnet. Nach einem fulminanten Auftakt sind die Erwartungen an High South und an Todd Sharpville hoch, doch sowohl die Band aus Kalifornien als auch der blaublütige Gitarrist aus England können mithalten und das Format zugleich um zusätzliche Farben bereichern. Erstere bringen eine Mischung aus Southern Rock und Country mit nach Endenich, Letzterer atemberaubende Zwölftakter – und beide jede Menge Spielfreude.