Jahresausstellung "Dreams of Being Real" KI-Kunst im Künstlerforum Bonn

Brennpunkt Weltpolitik: Der iranische Student Yasna Najmzadeh hat ein Öl-Gemälde über die Diskriminierung von Homosexuellen im Iran gemalt. Auf dem Gemälde sind zwei Männer zu sehen, beide haben ein rotes Tuch über dem Kopf. Sie sind nackt. Während der eine mit nach oben gestreckten blutigen Händen da steht, kniet der andere vor ihm und hält ihm die Wunden am Brustkorb und am Glied zu. Vor dem Bild stehen im Raum ein Tisch, zwei Bildschirme und Stühle. „Hier können die Besucher das gleiche Verhör durchleben, was Najmzadeh im Iran hatte, bevor er flohen konnte“, so Knapp. Das Werk sowie der Tisch stehen in einer Ecke des Raums; man fühlt sich in die Ecke gedrängt.