Bonner Kunstprojekt: Karl-Theo Stammer zu Beethovens 250. Geburtstag : Hommage an Beethoven

„In The Mood For Ludwig Van“: Karl-Theo Stammer hat das erste Buch-Exemplar mitgebracht und im Bonner Café B.O.B. ausgepackt. Foto: Thomas Kliemann

Bonn Karl-Theo-Stammers hat sich zu Ludwig van Beethovens 250. Geburtstag etwas Besonderes einfallen lassen. Sein Schreibmaschinen-Kunstprojekt umfasst 250 Seiten. Die können sich sehen lassen.

„Kompositeur von Gottes Gnaden, Bruder im Geiste, wahlverwandt im steten Ringen, der Kunst gerecht zu werden“, so beginnt der Bonner Künstler Karl-Theo Stammer seinen Geburtstagsgruß an Ludwig van Beethoven, dem er 250 Blätter hinterherschickt, die den Namen Beethoven immer und immer wiederholend feiern. Wo Beethoven in die Tasten seines Pianoforte griff, tippte Stammer die Buchstaben L-U-D-W-I-G-V-A-N-B-E-E-T-H-O-V-E-N in seine Olympia-Schreibmaschine.

Während Beethoven die von Stammer so bewunderten Klaviersonaten und Steichquartette komponierte, komponierte der vor 70 Jahren in Sinzig geborene, in Bonn und Bruneck lebende Zeichner Kunstwerke aus Typen. Bis Ende der 1960er Jahre geht Stammers Beethoven-Leidenschaft zurück, damals kaufte der spätere Träger der August Macke Medaille eine Platte der „Fünften“ im Supermarkt. Ein einschneidendes Erlebnis, dem weite Recherchen zum Leben des Komponisten folgten.

Mal dicht und komprimiert, mal locker und leicht

2016 entstanden erste Typogramme mit den Beethoven-Buchstaben. Zum 250. Geburtstag 2020 legte Stammer dann – angeregt von den „250. Piano-Pieces for Beethoven“ von der Bonner Pianistin Susanne Kessel – nach, um sein großes Werk zu vollenden. 250 Blätter spannte er in seine Olympia ein, schuf Muster, Variationen, Wiederholungen. „Wie Beethoven materialökonomisch einen ständigen und schnellen Wechsel der klanglichen Charaktere zaubert, dies mag Stammer für seine Variationen, die er ausdrücklich als Variationen bezeichnet, im Blick gehabt haben“, schreibt Volker Adolphs, Stellvertretender Direktor des Kunstmuseums Bonn, zu der Edition von Stammers Blättern.

Eine von 250 Stammer-Variationen zum Thema Ludwig van Beethoven. Diese hier zeichnet die Besonderheit aus, dass der Titel des Buchs auftaucht: „In The Mood For Ludwig Van“. Foto: Kliemann

Wie in der Musik ist auch in den Blättern manches komprimiert und dicht, anderes luftig und locker-leicht, wiederum anderes teils witzig, teils ernst. Immer bleibt der Namen des Komponisten erkennbar. Dazu schreibt der Direktor des Beethoven-Hauses, Malte Boecker: „Ausgehend von den aus dem Namen des Jubilars abgeleiteten Buchstaben, die als grafische Keimzelle verstanden werden können, buchstabiert Stammer das Phänomen Beethoven vollkommen aus.“

Origineller Beitrag zum Jubiläumsjahr

Auch wenn man dieser Deutung widersprechen will: Stammers Tipp-Suite zählt im Bereich bildende Kunst zu den besonders originellen Beiträgen zum Jubiläumsjahr. Ein Jammer, dass sich bislang kein Bonner Ausstellungsinstitut fand, das die 250 Blätter zeigen will. Immerhin hat Stammer gerade – pünktlich zu Beethovens Tauftag – seine Beethoven-Hommage als Buch unter dem Titel „In The Mood For Ludwig Van. 250 Beethoven Variationen“ herausgebracht und darf das Werk mit der Anspielung auf Glenn Millers „In The Mood“ im Künstlerforum Bonn verkaufen und signieren.