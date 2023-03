Crossroad-Festival in der Harmonie Hypnotische Klänge und ein kleines Debakel

Das Geständnis, dass die Band mindestens einen Song im Vorfeld der Aufzeichnung nicht ein einziges Mal geprobt hatte (was man deutlich hörte), war schließlich das finale Armutszeugnis. Und so drohte diese Ausgabe von Crossroads mit einem Debakel zu enden. Bis Dub War kamen. Und jeden im Saal von der ersten Sekunde an mit ihrer skurrilen Mischung aus Ragamuffin, Dub, Metal und Punk elektrisierten. 25 Jahre lang war die Band um Sänger Benji Webbe nicht existent, doch davon war auf der Bühne nichts zu spüren. Die Musik ging sofort in die Beine, jeder im Saal wippte unweigerlich mit, und das obwohl statt entspannter Reggae-Vibes zornige gesellschaftskritische Parolen über krachende E-Gitarren aus den Boxen schallten. Webbe selbst ließ dazu seine Rastas fliegen, flirtete mit den Kameras, setzte sich in Szene und war dabei doch so authentisch und so charismatisch, dass man ihn in jeder Sekunde ernst nahm. Ein fantastischer Schlusspunkt einer insgesamt extrem starken Crossroads-Staffel. Im Oktober folgt schon die nächste Ausgabe – dann anlässlich des 20. Geburtstages der Reihe mit fünf Konzerttagen.