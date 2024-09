Lena Geyer spielt am Theater Bonn in „Amphitryon“ „Ich hab‘ nicht als Sechsjährige schon groß Karriere gemacht“

Geyer, 1991 in Wien geboren, absolvierte ihre Schauspielausbildung an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig. Während des Studiums arbeitete sie bereits am Schauspiel Köln, unter anderem mit Regisseuren wie Stefan Bachmann oder Simon Solberg. Seit knapp acht Jahren ist sie nun fest am Theater Bonn engagiert. Zuletzt spielte sie etwa in „Der nackte Wahnsinn“ nach Michael Frayn, Kästners „Fabian“ oder Ibsens „Nora“.