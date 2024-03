Neuer Roman von Daniel Mason Im Anfang war der Apfel

Hier, sagte er. – Diese drei Wörter markieren in Daniel Masons („Der Klavierstimmer Ihrer Majestät“) neuem Roman „Oben in den Wäldern“ recht lapidar das Ende der Flucht eines jungen Paares. Davongelaufen waren die Liebenden vor der wütenden Gemeinde ihres puritanischen Dorfes. Sie haben auf ihrem Fußweg weite Strecken durch die Wälder von Massachusetts durchstreift und am siebten Tag, als sie sich endlich in Sicherheit wähnten, in der Nähe eines Bachlaufs einen Ort gefunden, der ihnen geeignet schien, sich für immer niederzulassen. Dort angekommen bricht nun der junge Mann einen breiten, flachen Stein aus der Erde und legt ihn an die Stelle, wo sie ihr Haus errichten wollen.