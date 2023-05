“Blind Audition“ in Beuel Im Pantheon findet ein Konzert im Dunkeln statt

In der Dunkelheit zählt nur, was man hört, nicht was man sieht: Mit diesem Konzept ha­ben die sogenannten „Blind Auditions“ sowohl in Köln als auch in Bonn in den vergangenen Jahren eine immer größer werdende Fan-Gemeinde gewinnen können. Bei diesen Konzerten, die der Pianist und Arrangeur Constantin Gold unter anderem im Pantheon veranstaltet, ist die Show irrelevant, spielen Rock-Posen und Pop-Effekte keine Rolle mehr. Was bleibt, ist die Musik, gespielt von einer Live-Band und präsentiert von vier ausgebildeten Sängerinnen und Sängern. Diese soll das Publikum am Ende verschiedenen Songs zuordnen. Was sich in der Regel als schwerer erweist als gedacht.