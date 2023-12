Blick zurück auf ein politisch ereignisreiches Jahr Im Pantheon redet Peer Steinbrück Tacheles

Um es vorneweg zu nehmen schon mal die gute Nachricht: Die derzeitige Bundesregierung hat nicht alles falsch gemacht. Und manches sogar gut. Vieles aber nicht, und das ist das Problem. Anders kann es Peer Steinbrück nicht sagen, und dabei ist er nicht gerade ein Mann knapper Worte. Nun soll und will der SPD-Politiker Tacheles reden, ausgerechnet an einem Sonntagvormittag im Pantheon, zusammen mit dem Kabarettisten Florian Schroeder, mit dem er seit nunmehr sechs Jahren immer wieder auftritt, um das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. Eines scheint klar: Nicht an allem ist Olaf Scholz schuld.