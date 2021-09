Beethovenfest: Beethoven Orchester trifft Cameron Carpenter : Im Rausch der Klänge

Bonn Das Bonner Orchester und sein Chef Dirk Kaftan melden sich mit riesiger Besetzung eindrucksvoll zurück. Gespielt haben sie Musik von Carpenter, Franz Liszt und Alexander Skrjabin

Das Programm besaß durchaus einen politischen Anstrich. Den Anfang machte der US-amerikanische Organist Cameron Carpenter als Solist in seinem 2011 in der Kölner Philharmonie uraufgeführten Orgelkonzert „The Scandal“ op.3, eine Musik, die das Entstehen von Gerüchten und Skandalen vor allem im politischen Raum beschreibt, ohne selbst skandalös zu sein. Im Gegenteil: Carpenters virtuoses Werk für Orgel und großes Orchester erinnert über weite Strecken mehr an Broadway als an solche Werke der Musikgeschichte, die einmal große Eklats verursacht haben. Der in Berlin lebende Musiker hat sich den Solopart in die virtuosen Finger und flinken Füße geschrieben, lässt aber auch das Orchester immer wieder in schönsten Soli zu Wort kommen. Geige und Fagott etwa, oder auch das Violoncello. Dann wieder ist es ein Aufeinandertreffen von massiven Klängen des Riesenorchesters und der (elek­tronischen) Pfeifenorgel.