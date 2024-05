Benefizausstellung in der Fabrik 45 Studierende verkaufen Kunst für den guten Zweck

Wer kauft Benefizkunst? In der Vergangenheit nicht die typischen Kunstinteressierten, wie Hesse weiß. „Nicht jeder hat einen Zugang zu elitärer Kunst. Bei unserer Ausstellung gibt es so viele verschiedene Werke.“ So könne jeder Geschmack getroffen werden. „Die Preise sind je nach Kunstwerk unterschiedlich. Es gibt Postkarten für zwei, drei Euro, aber auch ein Bild für 20 Euro oder sogar für 400 bis 500 Euro“, zählt Hesse auf. Neben dem Erwerb von Kunst können die Besucher kostenlos an Workshops teilnehmen, Performances bewundern oder am Abend zu Live-Musik tanzen.