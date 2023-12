Geschmuggeltes Bundeskunsthallenbild versteigert „Die Künstlerin wird bestimmt Kunstmarktgeschichte schreiben“

Bonn · Die 26-jährige Jurastudentin Danai Emmanouilidis ist berühmt, seit sie eines ihrer Bilder in eine Ausstellung der Bundeskunsthalle in Bonn eingeschmuggelt hat. Am Donnerstag wurde das Kunstwerk in Köln versteigert.

30.11.2023 , 18:06 Uhr

Vor dem Bietergefecht: Danai Emmanouilidis mit ihrem Bild „Georgia“. Foto: Sarah Remsky

Von Thomas Kliemann Redakteur Feuilleton

