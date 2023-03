Gespräch mit dem Pianisten Ishay Shaer In die Zukunft blickt er mit Skepsis

„Ich bin froh, dass ich nicht heute abreisen muss“, sagt Ishay Shaer am Mittwoch während des Telefongesprächs nach Bonn. Der israelische Pianist, der am Samstag, 18 Uhr, in der Reihe der Festival-Pro-Konzerte der Wasmuth-Gesellschaft im Collegium Leoninum in Bonn auftritt, hält sich derzeit noch in Tel Aviv auf. Seit Wochen gibt es dort Proteste gegen die geplante Justizreform der neuen ultrarechten Regierung in Israel. Die Demonstrierenden sehen die Demokratie in ihrem Land in Gefahr. Weil am Mittwoch Premierminister Benjamin Netanjahu nach Berlin zu einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier aufgebrochen ist, stehen sie auch am Flughafen Ben Gurion. Auf Fotos und in Videos sieht man, wie sie Transparente mit der Aufschrift „Dictator On The Run“, „Crime Minister“ und „Don’t Come Back“ in die Höhe halten.