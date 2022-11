Burkhard Mohr im Universitätsclub Bonn : Inseln der Erholung

Die Ausstellung

Zu sehen ist die Ausstellung „Keine Angst vorm Morgengrauen“ mit Werken des Karikaturisten und Bildhauers Burkhard Mohr bis zum 31. Januar 2023 im Universitätsclub Bonn, Konviktstraße 9. Es ist möglich, telefonisch unter ☏ 0228/ 72960 Termine für Besichtigungen zu vereinbaren. Das gleichnamige Buch gibt es bei Mohr per E-Mail an mohr@burkhard-mohr.de sowie in der Dollendorfer Bücherstube, Heisterbacher Straße 60-62, in Königswinter zu kaufen. mji